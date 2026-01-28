|
28.01.2026 06:31:29
Home Bancorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Home Bancorp hat am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 1,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 1,21 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 52,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Bancorp 51,3 Millionen USD umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,87 USD, nach 4,55 USD im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahr hat Home Bancorp im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 208,15 Millionen USD. Im Vorjahr waren 199,01 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!