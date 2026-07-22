Home Bancorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Home Bancorp hat am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,45 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 52,8 Millionen USD im Vergleich zu 51,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at