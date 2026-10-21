Home Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Home Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,59 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at