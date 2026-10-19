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19.10.2026 16:14:56

Home Bancshares: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 15, 2026, Home Bancshares (NYSE:HOMB) announced record net income of $129.1 million. The bank demonstrated how disciplined balance sheet positioning protects profitability during changing interest rate cycles. Its focus on capital returns and underwriting discipline continues to generate high returns for shareholders. Three takeaways from the call stand out for long-term investors.

Management avoided buying long-term securities when interest rates were low, preventing the balance sheet losses that hit peer banks. That strategy expanded the net interest margin (the difference between interest earned on assets and interest paid on deposits) to 4.53% for the third quarter.

The company raised its quarterly dividend 9.5% to $0.23 per share and repurchased 3.3 million shares for $94.4 million through the first three quarters of 2026. Management plans to continue share buybacks to return excess capital to owners.

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