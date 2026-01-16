16.01.2026 06:31:29

Home Bancshares gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Home Bancshares hat am 14.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 USD, nach 0,510 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Bancshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 373,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 363,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,41 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,47 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

