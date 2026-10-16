Home Bancshares gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Home Bancshares hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Bancshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 381,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 374,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at