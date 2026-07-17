Home Bancshares informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Home Bancshares ließ sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Home Bancshares die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 USD gegenüber 0,600 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 389,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 369,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at