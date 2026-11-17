Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Quartalszahlen im Blick
|
17.11.2026 15:37:00
Home Depot-Aktie dennoch schwächer: US-Baumarktkette meldet Zuwächse und schärft den Ausblick
"Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal haben unsere Erwartungen übertroffen", sagte der designierte Unternehmenschef Richard McPhail laut Mitteilung. Das Unternehmen habe seinen Marktanteil in einem dynamischen Umfeld ausgebaut. McPhail, der seit September 2019 Finanzchef war, wird die Leitung des Konzerns am 23. November von Ted Decker übernehmen. Dieser soll Verwaltungsratschef bleiben, wie das Unternehmen in einer anderen Mitteilung ebenfalls am Dienstag mitteilte.
Unter dem Strich zog der Gewinn im Quartal um gut 3 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar an. Der von Analysten viel beachtete bereinigte Gewinn je Aktie legte um 3,2 Prozent auf 3,86 Dollar zu und traf damit in etwa die Vorhersagen von Analysten.
Nach Einschätzung von Steven Shemesh von der kanadischen Bank RBC hat der Umsatz der Baumarktkette die Erwartungen übertroffen. Die bereinigte operative Marge habe hingegen die Konsensschätzung verfehlt. Der Analyst verwies dabei auf die seit dem Sommer gestiegenen Kosten für Diesel. Dieser Kostendruck dürfte zunehmen.
Unterdessen präzisierte das Management seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Der Umsatz soll nun um 4,5 Prozent steigen. Zuvor hatte die Konzernspitze einen Anstieg von 2,5 bis 4,5 Prozent im Plan. Dabei soll der Erlös auf vergleichbarer Basis um rund 1,4 Prozent wachsen, nachdem er zuvor im besten Fall um zwei Prozent zulegen und im ungünstigsten Fall stagnieren sollte.
Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um 2,5 Prozent steigen. 2025 hatte Home Depot 14,69 Dollar je Aktie ausgewiesen.
/mne/stw/mis
ATLANTA (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Home Depot
|
16:01
|Handel in New York: Dow Jones zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:04
|ROUNDUP: US-Baumarktkette Home Depot legt zu - Jahresziele präzisiert (dpa-AFX)
|
16.11.26
|Ausblick: Home Depot legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.11.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
12.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Home Depot von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Home Depot
Aktien in diesem Artikel
|Home Depot
|312,90
|-0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX leichter -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An der Wall Street geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.