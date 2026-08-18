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WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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Optimismus 18.08.2026 17:20:08

Home Depot-Aktie höher: Quartalergebnis und -umsatz sorgt für freudige Überraschung

Home Depot-Aktie höher: Quartalergebnis und -umsatz sorgt für freudige Überraschung

Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot hat im zweiten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet.

Der Umsatz legte in den drei Monaten bis zum 2. August um 5,7 Prozent auf knapp 47,9 Milliarden US-Dollar (41,3 Mrd Euro) zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mitteilte. Auf vergleichbarer Basis seien die Erlöse um 1,7 Prozent gewachsen. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten, auch ergebnisseitig schlug sich Home Depot besser als gedacht. Die an der NYSE gelistete Home Depot-Aktie gewinnt zeitweise 1,31 Prozent auf 342,33 Dollar.

"Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal haben unsere Erwartungen übertroffen", sagte Finanzchef Richard McPhail laut Mitteilung. Das Unternehmen habe eine Nachfrage in allen Geschäftsbereichen verzeichnet. Kunden würden weiterhin kleinere Projekte in Angriff nehmen.

Unter dem Strich zog der Gewinn im Quartal um 4,7 Prozent auf knapp 4,8 Milliarden Dollar an. Der von Analysten viel beachtete bereinigte Gewinn je Aktie legte um 5,1 Prozent auf 4,92 Dollar zu. Die Branchenbeobachter hatten hier mit einem deutlich geringeren Plus gerechnet.

Für das laufende Geschäftsjahr peilen die US-Amerikaner weiterhin ein Umsatzplus von 2,5 bis 4,5 Prozent an. Dabei sollen die Erlöse auf vergleichbarer Basis im besten Fall um zwei Prozent wachsen, im ungünstigsten Fall stagnieren. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um bis zu 4 Prozent zulegen, kann aber auch beim Vorjahreswert von 14,69 Dollar je Aktie herauskommen.

/mne/err/jha/

ATLANTA (dpa-AFX)

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