15.08.2026 15:35:00

Home Depot and Lowe's Have Both Raised Their Dividends for 17 Straight Years. Which Stock Is the Smarter Buy Heading Into Earnings?

Home Depot (NYSE: HD) and Lowe's (NYSE: LOW) have long dominated the home improvement space in the U.S. In past decades, they drove massive growth and dividend returns for their investors as they expanded nationwide.Although Home Depot operates in Canada and Mexico, both have become slower-growth markets amid saturation in the U.S. market and limited international success. Thus, the rapid growth days for both companies are likely over, which may reinforce the perception that they have become income stocks better suited for wealth preservation.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs 16 830,00 -1,41% Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
Home Depot 292,35 -1,22% Home Depot

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