Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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12.08.2026 15:43:35
Home Depot Appoints Interim Leaders As CEO Ted Decker Takes Temperory Medical Leave
(RTTNews) - Home Depot, Inc. (HD) said on Tuesday that Ted Decker, its chair, president and chief executive will take a temporary medical leave of absence, with the company expecting his return within the next few months.
In line with Decker's recommendation, the board appointed Senior Executive Vice President Ann-Marie Campbell to oversee day-to-day operations and Chief Financial Officer Richard McPhail to manage financial functions and Pro subsidiaries. Independent lead director Greg Brenneman will chair the board during Decker's absence.
On the NYSE, shares of Home Depot are currently losing 0.45 percent, changing hands at $352.92.
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