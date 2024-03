Home Depot bastelt an milliardenschwerer Übernahme

Düsseldorf (Reuters) - Die US-Baumarktkette Home Depot übernimmt in einer milliardenschweren Transaktion den Baumaterialien-Händler SRS Distribution.

Mit dem Zukauf wolle Home Depot vor allem das Geschäft mit professionellen Handwerkern wie etwa Dachdeckern ankurbeln, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Damit erschließe sich die Kette einen Milliarden-Markt. SRS sei in seinem Bereich Marktführer und wachse profitabel, sagte Home-Depot-Chef Ted Decker. Das Unternehmen wird in der Transaktion inklusive Schulden mit 18,25 Milliarden Dollar bewertet. Ende des Geschäftsjahres solle die Übernahme abgeschlossen werden.

Home Depot betreibt in den USA ein Netzwerk von über 2000 Märkten. Dies soll nun um rund 2500 Verkäufer und Transport-Kapazitäten von SRS ergänzt werden. Die Baumarktkette hatte zuletzt nach dem Boom in den Corona-Jahren ein lahmendes Geschäft mit Heimwerkern verzeichnet. Auch die hohe Inflation hatte das Konsumverhalten der Verbraucher beeinträchtigt. Nun will Home Depot das Geschäft mit professionellen Handwerkern vorantreiben.

