Home Depot: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Home Depot hat am 18.11.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 3,67 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,82 Prozent auf 41,35 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at