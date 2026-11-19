Home Depot hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 222,99 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,39 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 0,18 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at