23.02.2026 19:20:00

Home Depot Earnings Is Just a Day Away -- And Nearly 86% of Prediction Markets Expect Good News

Home Depot's (NYSE: HD) fourth-quarter earnings report is due out on Tuesday morning, and investors will be watching closely.The leading home improvement retailer could use a win after suffering through a lackluster housing market over the last few years. Home Depot did get some good news last Friday after the Supreme Court blocked some of President Trump's tariffs, including the "Liberation Day" tariffs he announced last April, which should lower costs on some of its imports. Now, there's another reason to expect strong results from Home Depot on Feb. 24. According to Polymarket, the leading prediction marketplace, 86% of bettors believe that Home Depot will beat the analyst consensus of $2.52 in adjusted earnings per share in its Q4 earnings report. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
