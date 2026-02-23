Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|
23.02.2026 19:20:00
Home Depot Earnings Is Just a Day Away -- And Nearly 86% of Prediction Markets Expect Good News
Home Depot's (NYSE: HD) fourth-quarter earnings report is due out on Tuesday morning, and investors will be watching closely.The leading home improvement retailer could use a win after suffering through a lackluster housing market over the last few years. Home Depot did get some good news last Friday after the Supreme Court blocked some of President Trump's tariffs, including the "Liberation Day" tariffs he announced last April, which should lower costs on some of its imports. Now, there's another reason to expect strong results from Home Depot on Feb. 24. According to Polymarket, the leading prediction marketplace, 86% of bettors believe that Home Depot will beat the analyst consensus of $2.52 in adjusted earnings per share in its Q4 earnings report. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Home Depot
|
07:01
|Ausblick: Home Depot präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Home Depot von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
12.02.26