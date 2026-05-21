Home Depot gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Home Depot hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 143,96 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 116,51 ARS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 58 303,82 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 43 072,37 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at