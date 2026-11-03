Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|
03.11.2026 21:45:00
Home Depot Has Raised Its Dividend 17 Straight Years. Here's What $10,000 Invested Pays Annually.
Home Depot (NYSE: HD), the largest home improvement retailer in North America, has raised its dividend annually for 17 consecutive years. It maintained that streak-- which started at the tail end of the Great Recession -- through the COVID-19 recession in 2020, the economic downturn in 2022, and the Fed's aggressive interest rate hikes from 2022 to 2023.
If you had invested $10,000 in Home Depot 17 years ago, your investment would have grown to $121,000 and be paying out $3,300 in annual dividends. If you invest $10,000 today at its forward yield of 2.73%, you would start collecting about $273 in annual dividends.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Home Depot
|
02.11.26
|Erste Schätzungen: Home Depot vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
30.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Home Depot-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
22.10.26
|NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen (finanzen.at)
Analysen zu Home Depot
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
|17 340,00
|-1,31%
|Home Depot
|315,95
|0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: Freundliche Stimmung für den ATX -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte die Stimmung freundlich sein. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.