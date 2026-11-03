Home Depot Aktie

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WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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03.11.2026 21:45:00

Home Depot Has Raised Its Dividend 17 Straight Years. Here's What $10,000 Invested Pays Annually.

Home Depot (NYSE: HD), the largest home improvement retailer in North America, has raised its dividend annually for 17 consecutive years. It maintained that streak-- which started at the tail end of the Great Recession -- through the COVID-19 recession in 2020, the economic downturn in 2022, and the Fed's aggressive interest rate hikes from 2022 to 2023.

If you had invested $10,000 in Home Depot 17 years ago, your investment would have grown to $121,000 and be paying out $3,300 in annual dividends. If you invest $10,000 today at its forward yield of 2.73%, you would start collecting about $273 in annual dividends.

Image source: Getty Images.

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