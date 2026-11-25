Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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25.11.2026 09:15:02
Home Depot Has Raised Its Dividend 17 Straight Years. Here's What $10,000 Invested Pays Annually.
As of Nov. 23, shares of Home Depot (NYSE:HD) were down 15% over the past five years. That’s not a particularly impressive performance — but income investors who hold the shares might not complain. The leading home improvement chain continues to report steady profits and free cash flow, supporting a dividend yield of 2.7% even during a prolonged rough patch in the housing market.
The track record is noteworthy. This retail stock has raised its dividend for 17 straight years. If you bought $10,000 worth of Home Depot now, here’s what it would pay you annually.
Image source: Home Depot.
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