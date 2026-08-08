Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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08.08.2026 23:20:00
Home Depot Has Raised Its Dividend for 17 Consecutive Years and Reports Earnings Aug. 18. Is It the Smarter Dow Stock to Buy Over Walmart?
Home Depot (NYSE: HD) shares haven't been performing well. In the past five years, they have risen only 5% (as of Aug. 6). Following a pandemic-fueled surge in demand that saw revenue rise double-digit percentages in fiscal 2020 and fiscal 2021, the home improvement giant has been dealing with tighter macroeconomic conditions that have negatively impacted the business.However, Home Depot continues to prioritize its investors, having raised the dividend payout in 17 straight years. And it's set to report second-quarter 2026 financial results on Aug. 18, which will provide a fresh glimpse at how the company is performing.If you're looking to buy a Dow Jones stock, should you choose Home Depot? Or does Walmart (NASDAQ: WMT) deserve your hard-earned capital?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Dow Inc
|25,33
|-3,69%
|Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
|17 160,00
|-1,44%
|Home Depot
|306,65
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