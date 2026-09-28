Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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28.09.2026 12:48:00
Home Depot (HD) Is 32% Below Its All-Time High: Here's 1 Reason to Avoid the Stock Right Now
Home Depot (NYSE: HD) operates thousands of stores in total, most in the U.S. It generated $48 billion in revenue just in the latest fiscal quarter (Q2 2026 ended Aug. 2). These figures highlight its dominance in the home improvement industry. But investors haven't been winning.
This well-known retail stock is trading 32% below its all-time high (as of Sept. 25). Although investors can buy Home Depot shares on a huge dip, there's one clear reason to avoid the company right now.
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