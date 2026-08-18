Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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18.08.2026 12:10:56
Home Depot, Inc. Q2 Income Advances
(RTTNews) - Home Depot, Inc. (HD) released a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $4.766 billion, or $4.79 per share. This compares with $4.551 billion, or $4.58 per share, last year.
Excluding items, Home Depot, Inc. reported adjusted earnings of $4.92 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.7% to $47.861 billion from $45.277 billion last year.
Home Depot, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.766 Bln. vs. $4.551 Bln. last year. -EPS: $4.79 vs. $4.58 last year. -Revenue: $47.861 Bln vs. $45.277 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: 4.0 % Full year revenue guidance: 2.5 % To 4.5 %
Adjusted(1) diluted earnings-per-share to grow approximately flat to 4.0% from $14.69 in fiscal 2025
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