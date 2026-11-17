(RTTNews) - Home Depot, Inc. (HD) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $3.713 billion, or $3.72 per share. This compares with $3.601 billion, or $3.62 per share, last year.

Excluding items, Home Depot, Inc. reported adjusted earnings of $3.86 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.9% to $43.398 billion from $41.352 billion last year.

Home Depot, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.713 Bln. vs. $3.601 Bln. last year. -EPS: $3.72 vs. $3.62 last year. -Revenue: $43.398 Bln vs. $41.352 Bln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: 4.5 %

Adjusted(1) diluted earnings-per-share to grow approximately 2.0% from $14.69 in fiscal 2025