Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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17.11.2026 12:12:11
Home Depot, Inc. Reports Increase In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Home Depot, Inc. (HD) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $3.713 billion, or $3.72 per share. This compares with $3.601 billion, or $3.62 per share, last year.
Excluding items, Home Depot, Inc. reported adjusted earnings of $3.86 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.9% to $43.398 billion from $41.352 billion last year.
Home Depot, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.713 Bln. vs. $3.601 Bln. last year. -EPS: $3.72 vs. $3.62 last year. -Revenue: $43.398 Bln vs. $41.352 Bln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: 4.5 %
Adjusted(1) diluted earnings-per-share to grow approximately 2.0% from $14.69 in fiscal 2025
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