Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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31.10.2026 19:20:00
Home Depot Is Down 24% From Its High. Here's Why I'd Hold It for a Decade.
Home Depot (NYSE: HD) is a classic blue chip stock.
The company pioneered the big-box home improvement retail category, opening its first store in the late 1970s at a time when smaller hardware stores dominated the landscape.
These days, Home Depot has more than 2,000 stores worldwide and earns wide profit margins and a high return on capital, a sign of its competitive advantage.
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Aktien in diesem Artikel
|Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
|16 880,00
|2,74%
|Home Depot
|294,70
|0,43%
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