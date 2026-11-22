Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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22.11.2026 13:05:02
Home Depot Just Delivered Great News to Investors
Home Depot (NYSE:HD) delivered investors great news when it reported its strongest same-store sales growth since the third quarter of 2022, which largely came under the watchful eye of CFO Richard McPhail while CEO Ted Decker was on medical leave. McPhail will now take the helm of the company coming off one of its strongest quarters in years, while Decker will become chairman.
McPhail said the company won't change course under his leadership, which makes sense. Over the past several years, Home Depot has been putting more emphasis on professional customers. McPhail has played a big role in that, helping oversee the recent acquisitions of SRS Distribution in 2024 and GMS last fall. Ann-Marie Campbell, who ran the day-to-day operations while Decker was out, will become chief operating officer.
The executive moves remove some uncertainty around Decker's health and put a team in charge that just helped Home Depot report its best quarterly results in years. While the stock didn't have a strong reaction, these changes should serve the home improvement company well going forward.
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