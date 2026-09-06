Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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06.09.2026 10:05:00

Home Depot Just Reported Earnings. Here's Whether the Dow Dividend Stock Is Still a Buy.

It's fair to wonder whether Home Depot's (NYSE: HD) sluggish sales reflect broad-based economic issues that will prove temporary or whether there are more specific challenges confronting the company. I believe it's the former, and Home Depot's shares look attractive to investors willing to exhibit some patience.The company recently reported fiscal second-quarter results for the period that ended on Aug. 2. What does this reveal about the company's long-term future?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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