Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|
06.09.2026 10:05:00
Home Depot Just Reported Earnings. Here's Whether the Dow Dividend Stock Is Still a Buy.
It's fair to wonder whether Home Depot's (NYSE: HD) sluggish sales reflect broad-based economic issues that will prove temporary or whether there are more specific challenges confronting the company. I believe it's the former, and Home Depot's shares look attractive to investors willing to exhibit some patience.The company recently reported fiscal second-quarter results for the period that ended on Aug. 2. What does this reveal about the company's long-term future?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Home Depot
|
04.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
03.09.26
|NYSE-Handel: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gewinne in New York: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
03.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Home Depot von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
03.09.26
|Aufschläge in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Start steigen (finanzen.at)
Analysen zu Home Depot
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Home Depot
|276,70
|1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.