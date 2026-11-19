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19.11.2026 06:31:28
Home Depot legte Quartalsergebnis vor
Home Depot hat am 17.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 175,82 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 157,07 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 65 636,92 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 57 415,48 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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