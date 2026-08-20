Home Depot öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Home Depot hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47,86 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 45,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at