Home Depot präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Home Depot hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz lag bei 242,96 Milliarden BRL – das entspricht einem Abschlag von 3,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 252,64 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at