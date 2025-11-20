Home Depot präsentierte Quartalsergebnisse

Home Depot hat am 18.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 157,15 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 440,85 ARS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 57 445,68 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 38 647,84 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at