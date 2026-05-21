Home Depot präsentierte Quartalsergebnisse

Home Depot hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,45 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,79 Prozent auf 41,77 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at