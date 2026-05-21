Home Depot: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Home Depot äußerte sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 215,35 Milliarden BRL – das entspricht einem Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 230,03 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at