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21.05.2026 06:31:29
Home Depot: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Home Depot äußerte sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 215,35 Milliarden BRL – das entspricht einem Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 230,03 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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