Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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10.08.2026 18:02:53
Home Depot Realigns Leadership to Capture Bigger Share of $1.2 Trillion Home Improvement Market
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30.07.26
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30.07.26
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Analysen zu Home Depot
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Aktien in diesem Artikel
|Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
|17 550,00
|2,27%
|Home Depot
|302,80
|-1,26%
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