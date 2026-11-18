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18.11.2026 06:31:28
Home Depot stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Home Depot ließ sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Home Depot die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 3,72 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 3,62 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 43,40 Milliarden USD gegenüber 41,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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