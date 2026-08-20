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20.08.2026 06:31:29
Home Depot stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Home Depot präsentierte in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 216,40 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 171,77 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,33 Prozent auf 69 190,47 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 54 338,29 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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