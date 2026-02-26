Home Depot stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Home Depot gab am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 205,45 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 237,09 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 911,05 Milliarden BRL in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 874,47 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at