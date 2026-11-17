Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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17.11.2026 15:36:28
Home Depot Taps CFO Richard McPhail to Lead, Narrows Profit Outlook
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