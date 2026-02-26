Home Depot verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Home Depot präsentierte am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 116,30 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 96,32 ARS je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 55 098,22 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 40 523,96 Milliarden ARS umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 568,20 ARS, nach 435,32 ARS im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 210 423,95 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 41,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 149 031,52 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at