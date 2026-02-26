26.02.2026 06:31:29

Home Depot verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Home Depot präsentierte am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 116,30 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 96,32 ARS je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 55 098,22 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 40 523,96 Milliarden ARS umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 568,20 ARS, nach 435,32 ARS im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 210 423,95 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 41,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 149 031,52 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen