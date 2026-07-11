Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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11.07.2026 23:30:02

Home Depot vs. Lowe's: A Look at Recent Revenue Trends for These Home Improvement Giants

Home Depot (NYSE:HD) primarily generates revenue by selling building materials, home improvement items, and installation services to various consumers and contractors.It announced a strategic partnership with Hertz to benefit military personnel on May 1, 2026, and reported approximately 12% EBIT margin for the quarter ended May 3, 2026.Lowe's (NYSE:LOW) operates as a home improvement retailer offering construction materials, appliances, and repair services to homeowners and professionals.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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