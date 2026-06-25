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WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043

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25.06.2026 21:31:50

Home Depot vs. Lowe's: Which Big Box Home Improvement Stock Is a Better Buy in 2026?

Home Depot Inc (NYSE:HD) and Lowe's Companies (NYSE:LOW) remain the undisputed titans of the home improvement world as they compete for dominance in a shifting economic landscape. Choosing between them requires a look at their distinct strategies and valuations.While both companies sell building materials and tools, they target slightly different customer bases and utilize unique growth initiatives. This comparison examines their financial health, risk factors, and current stock valuations to help you decide which is the stronger buy today.Home Depot focuses on serving homeowners, professional contractors, and those who need assistance with installation projects. The company uses an interconnected retail model to reach customers among retail stocks through both physical stores and digital platforms. Recent acquisitions of specialty distributors like SRS and GMS have expanded its reach to roofing and landscaping professionals.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs 16 560,00 0,42% Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
Home Depot 305,70 1,14% Home Depot

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