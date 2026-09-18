Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.09.2026 14:05:01

Home Depot vs. Spotify Technology: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

Investors in 2026 face a choice between the steady physical footprint of Home Depot (NYSE:HD) and the digital expansion of Spotify Technology (NYSE:SPOT). Which path offers the better value?

Home Depot remains the dominant player in the home improvement market, while Spotify leads the global audio streaming industry. While one relies on consumer spending in the housing sector, the other thrives on recurring digital subscriptions. Comparing these two reveals how different business models handle the current economic environment.

Home Depot is the world's largest home improvement retailer, serving both individual homeowners and professional contractors. The company is a titan among retail stocks, maintaining its dominance by providing building materials, décor, and tool-rental services. It leverages specialized brands like HD Supply and SRS to cater to professional customers who require high-volume supplies and logistics support.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Home Depot

mehr Nachrichten

Analysen zu Home Depot

mehr Analysen
18.11.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
26.02.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Home Depot 261,10 -1,14% Home Depot
Spotify 443,00 -4,01% Spotify
Spotify Technology S.A. Cert Deposito Arg Repr 0.035714 Sh 30 160,00 -3,33% Spotify Technology S.A. Cert Deposito Arg Repr 0.035714 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:29 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen