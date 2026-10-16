Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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16.10.2026 18:00:01
Home Depot vs. Walmart: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
Deciding between Home Depot (NYSE:HD) and Walmart (NASDAQ:WMT) comes down to weighing a possible pickup in housing-related spending against Walmart's steadier growth in everyday essentials.
While both companies serve as anchors for American consumers, they operate at opposite ends of the retail spectrum. Home Depot focuses on projects for homeowners and professionals, and Walmart sells a broad range of essentials and discretionary goods in 19 countries.
Home Depot serves two customer groups, do-it-yourself (DIY) homeowners and professionals (Pros) such as remodelers and general contractors. The company operated 2,359 stores at the end of fiscal 2025, according to its annual report. It has also expanded into specialty distribution.
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Nachrichten zu Walmart
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15.10.26
|NYSE-Handel: Dow Jones beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
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14.10.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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14.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächer (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
14.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
14.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Walmart
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
|15 540,00
|4,37%
|Home Depot
|275,15
|0,40%
|Walmart
|105,56
|0,40%
|Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|10 580,00
|1,63%
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