Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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26.09.2026 20:00:00

Home Depot Yields More Than 3x the S&P 500. Here's the Effect on a $10,000 Investment.

Home Depot (NYSE: HD) hasn't been on the winning team. Its shares are down 29% in the past 12 months (as of Sept. 24), and they currently trade 32% off their peak from December 2024. Macro headwinds have seriously pressured the company's growth, harming investor sentiment.

However, the retail stock pays a healthy dividend that currently yields 3.19%. This can satisfy income investors, and it's more than triple the 1.05% yield that the S&P 500 index pays.

Here's the effect of that yield on a $10,000 investment.

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Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs 14 700,00 -1,28% Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
Home Depot 257,05 0,29% Home Depot

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