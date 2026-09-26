Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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26.09.2026 20:00:00
Home Depot Yields More Than 3x the S&P 500. Here's the Effect on a $10,000 Investment.
Home Depot (NYSE: HD) hasn't been on the winning team. Its shares are down 29% in the past 12 months (as of Sept. 24), and they currently trade 32% off their peak from December 2024. Macro headwinds have seriously pressured the company's growth, harming investor sentiment.
However, the retail stock pays a healthy dividend that currently yields 3.19%. This can satisfy income investors, and it's more than triple the 1.05% yield that the S&P 500 index pays.
Here's the effect of that yield on a $10,000 investment.
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|Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
|14 700,00
|-1,28%
|Home Depot
|257,05
|0,29%
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