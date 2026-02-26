Home Depot zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Home Depot hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 3,02 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 38,20 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 39,70 Milliarden USD umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 14,23 USD gegenüber 14,91 USD je Aktie im Vorjahr.

Home Depot hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 164,68 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 159,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at