Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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18.11.2026 06:52:13
Home Depot’s Comparable Sales Rose 2.2% Even as Customer Transactions Fell 0.5%. Here’s What’s Behind the Gap.
Home Depot (NYSE:HD) was not a winner in the stock market on Tuesday. Its shares fell by 2.5% largely because it published a quarterly earnings report that only narrowly beat the consensus earnings estimate and slightly reduced certain guidance items. There was also something of a disconnect between the rise in its comparable sales and a dip in customer transactions.
Actually, there's a perfectly sensible explanation for that dichotomy, and this might actually provide a shot of optimism for Home Depot bulls.
Image source: Getty Images.
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