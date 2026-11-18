Home Depot (NYSE:HD) was not a winner in the stock market on Tuesday. Its shares fell by 2.5% largely because it published a quarterly earnings report that only narrowly beat the consensus earnings estimate and slightly reduced certain guidance items. There was also something of a disconnect between the rise in its comparable sales and a dip in customer transactions.

Actually, there's a perfectly sensible explanation for that dichotomy, and this might actually provide a shot of optimism for Home Depot bulls.

Image source: Getty Images.

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