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29.10.2026 06:31:29
Home Federal Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Home Federal Bancorp hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Federal Bancorp ein EPS von 0,520 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Federal Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,4 Millionen USD im Vergleich zu 8,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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