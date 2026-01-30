Home Federal Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Home Federal Bancorp ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Home Federal Bancorp die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Home Federal Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 8,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at