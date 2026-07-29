Home First Finance Company India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Home First Finance Company India hat am 27.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,31 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,69 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,58 Prozent auf 5,40 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,55 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 14,75 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 3,28 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at