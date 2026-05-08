Home First Finance Company India stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Home First Finance Company India hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 14,35 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home First Finance Company India 11,65 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,27 Prozent auf 5,05 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,16 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 52,35 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home First Finance Company India 42,83 INR je Aktie eingenommen.

Der Jahresumsatz wurde auf 19,23 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 15,35 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at