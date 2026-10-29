Home First Finance Company India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Home First Finance Company India stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 16,28 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home First Finance Company India 12,76 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Home First Finance Company India im vergangenen Quartal 5,67 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home First Finance Company India 4,79 Milliarden INR umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 16,14 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3,46 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at