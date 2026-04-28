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28.04.2026 06:31:29
Home Loan Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Home Loan Financial stellte am 26.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 1,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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